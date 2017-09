"Non preoccupatevi, non sono in pericolo di vita, ma devo affrontare questa cosa subito: ho bisogno di cure mediche e riposo": con queste parole, postate sul suo account Twitter, Steven Tyler ha annunciato che gli Aerosmith sono costretti a cancellare le ultime 4 date sudamericane per "inattese questioni di salute", in Brasile, Cile, Argentina e Messico.

A quanto si legge nel comunicato, Tyler è tornato in America dopo il concerto a San Paolo del 24 settembre scorso, ricevendo ordini medici di non viaggiare ed esibirsi ulteriormente. Il comunicato assicura che con le cure giuste, Tyler sarà in grado di tornare a "rocking the world".

Gli Aerosmith avevano cominciato lo scorso 15 settembre il tour sudamericano in Ecuador. Lo scorso 8 settembre Tyler si era esibito al Colosseo di Roma in uno spettacolo di Andrea Bocelli, poi trasmesso in TV il 16 settembre: aveva cantato "Dream on" e, con i 2Cellos, ha riproposto la classica "Walk this way" degli Aerosmith.

Ecco il comunicato completo del cantante e della band: