Rogne per i Deep Purple. L’ex contabile della rock band inglese, Dipak Rao, è stato licenziato come direttore della società per essersi indebitamente appropriato di almeno due milioni di sterline derivanti dal catalogo delle hit del gruppo. L’ex contabile sarà interdetto per undici anni a seguito delle indagini dell’Insolvency Service, che hanno rivelato i versamenti di denaro dal conto delle due società Deep Purple (Overseas) Ltd e HEC Enterprises Ltd direttamente sul suo conto personale, tra il 2008 e il 2014.

L’uomo, di 69 anni, avrebbe negato l’accaduto. Sue Macleod, l’investigatrice che sta seguendo il caso, ha dichiarato:

Rao si è indebitamente appropriato dei fondi della società, causando danno alla società stessa e ai suoi creditori, per il suo profitto personale.

Non è prima volta che l’ex contabile ha problemi con la giustizia. Come riportato dal Times, il cantante Ian Gillan, il bassista Roger Glover, il batterista Ian Paice e gli eredi di Jon Lord (il tastierista scomparso nel 2012) avevano citato in giudizio Rao per la sua gestione delle finanze dei Deep Purple. Il caso, che è ancora aperto, sembra essere slegato dal fascicolo aperto dall’Insolvency Service. I Deep Purple, attualmente, sono in tour per supportare il loro ventesimo album “InFinite” (2017), sarà la loro ultima tournée.