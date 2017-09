Per celebrare i suoi 50 anni, il prossimo 17 novembre verrà pubblicata da Rhino Records la ristampa rimasterizzata di “Strange days”, il secondo album dei Doors uscito nel settembre 1967. Il disco sarà disponibile nelle versioni doppio CD, vinile e digitale.

“Strange days” è stato prodotto dall’album originale da Bruce Botnick e includerà il mixaggio in stereo originale dell'album su CD per la prima volta in dieci anni, il suono è stato rimasterizzato per la prima volta in 30 anni. Il secondo disco ha il mixaggio in mono originale dell'album. Nel CD sarà incluso anche un testo del giornalista musicale David Fricke insieme ad alcune fotografie rare e inedite.

Tracklist

1. Strange Days

2. You’re Lost Little Girl

3. Love Me Two Times

4. Unhappy Girl

5. Horse Latitudes

6. Moonlight Drive

7. People Are Strange

8. My Eyes Have Seen You

9. I Can’t See Your Face In My Mind

10. When The Music’s Over