Amazon inserirà l’assistente vocale Alexa nella sua app Amazon Music. L'assistente vocale Alexa di Amazon, che sta prendendo piede in un sempre maggiore numero di device, ora si sta diffondendo anche all’interno di Amazon. Da oggi, Alexa sarà integrato nell'applicazione Amazon Music per iOS e Android solo in alcuni paesi: Stati Uniti, Gran Bretagna, Germania e Austria.

La funzionalità, tramite una funzione ‘push-to-talk’, farà in modo che gli utenti dello streaming musicale di Amazon possano utilizzare i comandi vocali senza l’ausilio di un altoparlante Echo. Tra i comandi evidenziati da Amazon per dimostrare come le persone potrebbero controllare il servizio streaming con la voce, esempi come: “Fammi ascoltare la nuova canzone delle Fifth Harmony”, “Voglio ascoltare musica da viaggio”, “Voglio ascoltare i Coldplay dal 2000”, “Voglio ascoltare classic rock” oppure "Fammi sentire la canzone che fa Banging on the ceiling, banging on the ceiling, keep it down”.

Queste interazioni sono le più interessanti dell'integrazione di Alexa con la musica: in alcuni casi, Amazon userà i propri metadata, in altri si baserà sui metadata forniti dalle etichette discografiche.