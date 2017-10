“Mi ricordo bene di te al Chelsea Hotel, eri famosa, il tuo cuore una leggenda, Mi ripetesti che preferivi gli uomini belli, ma che per me avresti chiuso un occhio”.

In “New skin for the old ceremony” c’è una canzone classica in cui si incrociano diverse mitologie: quella dell’hotel più bohèmienne e leggendario di New York, quella di una famosa, altrettanto leggendaria e passionale cantante e quella di un artista non bello, ma in grado di spezzare cuori con le parole, la voce e il suo fascino non convenzionale.

L’uomo è ovviamente Leonard Cohen, che nel 1974 pubblica il suo quarto album. Negli anni successivi, cantando dal vivo la canzone “Chelsea Hotel #2” (una precedente “Chelsea hotel” venne solo eseguita dal vivo e mai pubblicata) farà un riferimento esplicito a Janis Joplin, protagonista di quell’avventura. Negli anni ’90 si pentirà pure: “E’ un’indiscrezione di cui sono molto dispiaciuto. Non so se c’è modo di scusarsi ad un fantasma, ma ora vorrei farlo per aver perseverato in quel pettegolezzo”.

Nel ’73 il cantante e poeta pubblica "Leonard Cohen: Live Songs”, dopo qualche anno di concerti - aveva iniziato ad andare in tour poco prima, nel ’70. Nel ’74 inizia a collaborare con John Lissauer, produttore dal background jazz.

