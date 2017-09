Vent'anni fa, pur con l'inevitabile corollario di risse e insulti, per lo meno si trovavano dalla stessa barricata contro un nemico comune, che all'epoca si chiavama Blur. Oggi, entrambi solisti, i fratelli per definizione della gloriosa stagione del brit rock sono pronti allo scontro frontale, e non solo in termini di buffe - e a lungo andare un po' stucchevoli - schermaglie mezzo social e/o stampa.

"As You Were", il disco di debutto di quello che fu il frontman degli Oasis, uscirà il prossimo 6 ottobre. Quello del fratello, il terzo del percorso solista intrapreso dal principale autore di quella che è stata band di "Don't Look Back in Anger", "Who built the moon?", arriverà nei negozi poco più di un mese dopo, il 24 novembre.

L'etichetta che distribuirà sul mercato i dei lavori dovrebbe essere la stessa, cioè la Warner, coinvolta direttamente nella produzione del nuovo disco di Liam e fino a "Chasing Yesterday" distributrice dei lavori pubblicati dalla Sour Mash Records, la label fondata da Noel dopo l'abbadono degli Oasis: se, quindi, da un punto di vista "industriale" è lecito non aspettarsi sgambetti tattici, è molto più probabile - e auspicabile - che la partita si giochi solo sul campo musicale.

Di "As You Were" sappiamo già molto: lo zampino di Greg Kurstin - co-produttore dell'album insieme a Dan Grech-Marguerat - ha dato ai brani un'impronta inedita, più emancipata rispetto al rock più essenziale che ci si sarebbe aspettato da Liam. Non a caso, il singolo apripista, "Wall of Glass", sta andando bene, e le altre canzoni affiorate ad ora - "For What It's Worth", "Chinatown", più le altre eseguite dal vivo - lasciano complessivamente ben sperare.

Pochissimo, invece, è dato sapere di "Who built the moon?": oltre al trailer diffuso nella giornata di ieri, lunedì 25 settembre, la sintetica nota con la quale è stata annunciata l'uscita ha giusto citato i nomi di Paul Weller e Johnny Marr, due vecchi amici di Noel nonché colonne del rock battente Union Jack che già di per sé potrebbero essere garanzia di qualità. Il giudizio finale, tuttavia, è giusto che sia lasciato alle canzoni, che - se dovessero rispecchiare lo stile del video di anticipazione diffuso in queste ore - potrebbero essere caratterizzate da atmosfere fortemente virate in chiave psichedelica.

La prospettiva che tra i due torni a parlare la musica si scontra inevitabilmente con il temperamento di entrambi, che quando sono dell'umore giusto (cioè quello sbagliato) e si trovano un microfono sotto il naso non sono inclini alla moderazione. Poi ci sono i social, dove - fortunatamente - è attivo solo il fratello minore. Che, solo poche ore prima dell'annuncio del disco del familiare, aveva già aperto le ostilità:

Psychedelic music by a beige drip is like a vegetarian trying to sell you a kebab as you were LG x — Liam Gallagher (@liamgallagher) September 24, 2017

It takes more than wheeling out your old mate uri geller and har mar superstar to make a so called out there record snoozer as you were LG — Liam Gallagher (@liamgallagher) September 24, 2017

"Un disco psichedelico di una persona pallosa è come un kebab venduto da un vegetariano" "Ti servirà qualcosa di più che tirare fuori i tuoi vecchi amici Uri Geller [per Paul Weller, ndr] e Har Mar Superstar [per Johnny Marr, ndr] per fare un disco che non sia noioso"

Prepariamoci, perché almeno fino a Natale sarà uno stillicidio: poi saranno le classifiche e i biglietti venduti per i concerti ad avere parola, sperando che sia l'ultima.