In attesa che la nuova prova in studio della band di Justin Hawkins, "Pinewood Smile", sia reso disponibile nei negozi il prossimo 6 ottobre, i Darkness hanno reso disponibile in Rete un brano inedito tratto dal nuovo album.

La canzone, "Southern Trains", altro non è che un'appassionata invettiva contro i disservizi del servizio ferroviario nazionale nel sud della Gran Bretagna: "It’s a journey into pure despair / There are fucking assholes everywhere", canta Hawkins, "I can smell this sad shit in the air / Fuck you, southern trains, we’re not getting anywhere" ("E' un viaggio nella pura disperazione / Ci sono maledetti stronzi ovunque / Posso sentire l'odore di questa triste merda nell'aria / Vaffanculo, treni del sud, non stiamo andando da nessuna parte").

Il video, come avranno notato in molti, non rispetta esattamente i canoni mainstream attuali in materia di clip. "Il rock è sempre andato di pari passo con l'ironia", ha commentato al proposito il fratello del frontman, il chitarrista Dan Hawkins: "Siamo una rock band, e ormai non ne sono rimaste molte: siamo una razza in estinzione. Se vi stiete chiedendo 'c'è bisogno di un altro po' di rock?' la risposta è 'sì, ce n'è sempre bisogno'. Il rischio di prendersi troppo sul serio è sempre troppo alto, di questi tempi".

I Darkness si esibiranno in Italia i prossimi 8, 9 e 10 novembre rispettivamente a Milano, Roma e Nonantola.