I Belle & Sebastian hanno annunciato un tour - e passeranno dall'Italia: il gruppo scozzese terrà due concerti in giappone ad ottobre per poi tornare on the road in Europa a febbraio.

Il giro di concerti partirà dal Belgio il 5 febbraio, per poi passare da Milano e Bologna rispettivamente il 13 al Fabrique e il 14 all'Estragon.

C'è da sperare che non facciano come nella serie di concerti negli Stati Uniti, quando si sono dimenticati per strada il batterista Richard Colburn, lasciato a piedi - e senza telefono, e senza documenti in un'area di servizio di Dickinson, North Dakota.

La band ha condiviso anche il video per "We Were Beautiful", nuova canzone pubblicata lo scorso luglio