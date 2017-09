Sarà un’esibizione per pochi quella di Paolo Nutini il prossimo 19 ottobre al Feel The Groove, negozio di dischi di Paisley, la città natale dell’artista scozzese, nelle Lowlands, a qualche chilometro da Glasgow. L’idea è quella di risollevare un’attività sempre più segnata dalla concorrenza dei contenuti musicali disponibili in streaming, dando l'opportunità a trenta frequentatori del negozio di dischi di Causeyside Street di partecipare all'esclusiva esibizione.

Funziona in questo modo: fino a lunedì 16 ottobre, i fan portanno recarsi nel locale a fare acquisti musicali di qualsiasi genere. Se spendi cinque sterline hai un gettone, se ne spendi dieci ne hai due. E così via. Da quella data in poi, inizieranno le estrazioni dei nomi dei trenta fortunati che potranno partecipare al concerto, insieme a un accompagnatore o a una accompagnatrice. Ovviamente, più gettoni si possiedono e più la probabilità di vincere aumenta. Nutini ha raccontato così l'esigenza dell'iniziativa:

È facile andare su iTunes o Spotify e prendersi una canzone. Vorremmo incoraggiare l’idea di andare nel proprio negozio di dischi.

Il proprietario del locale, Gavin Simpson, non ha contenuto l’emozione per la visita a sorpresa: “È un grande onore, per noi, ospitare Paolo nel negozio e, per lui, lavorare insieme a questa idea”. Il cantautore di origini italiane ha annunciato di avere in serbo qualche sorpesa per l'occasione.

L'artista farà poi un concerto vero e proprio solo qualche giorno più tardi, il 20 ottobre, al Paisley Abbey, in occasione dell’annuale Spree Festival. Per tutti i fan che non saranno riusciti a partecipare all’in-store, l’appuntamento è là.