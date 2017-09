Si sono svolte nei giorni nei giorni scorsi le prime prove di “Springsteen on Broadway”, lo spettacolo del Boss in scena al Walter Kerr Theatre di New York dal 3 ottobre prossimo. Si tratta di prove segrete e a porte chiuse, anzi blindate: non più di 200 tra amici e parenti, radunati al Pollak Theatre, nella Monmouth University West Long Branch.

Nessuna foto, nessun video, nessun post sui social newtork. Qualcosa però è trapelato: una delle persone che ha assistito alla proiezione ha parlato (in maniera rigorosamente anonima) ad Asbury Park Press, sito locale ovviamente molto attendo al Boss:. “E’ il libro che prende vita, e molto altro”, ha spiegato - con riferimento all'autobiografia “Born to run” che prevedibilmente sarà la base dello spettacolo.

Le prove non hanno avto nessuna scenografia o visual: solo Springsteen, chitarra e piano, le sue canzoni e le sue storie: “Quando sei giovane, non vuoi far altro che scappare da casa, e ora vivo a 10 miglia di distanza da dove sono nato”, ha raccontato Springsteen, dopo la partenza con “Growin’ Up”, quindi “Tenth Avenue Freeze-Out”. Tra le storie raccontate, il “coast to coast” con il primo manager Carl "Tinker" West, l’incontro con Ron Kovic (l’autore di “Nato il 4 di luglio”, che ha ispirato “Born in the U.S.A.”

Tra le canzoni suonate in versione acustica "Born in the U.S.A.", "The Ghost of Tom Joad," "Dancing in the dark," "The Rising," "Tougher Than the Rest" (con la moglie Patti Scialfa ai cori) e "Brilliant Disguise." .

Lo spettacolo con Springsteen che recita il “Padre nostro”, prima di cantare "Born to Run."