La popstar di origini portoricane ha lanciato un appello per raccogliere fondi a favore delle vittime dell’uragano Maria - che ha devastato Porto Rico e causato la morte di almeno 40 persone nei Caraibi - e ha donato lei stessa un milione di dollari. La campagna è portata avanti da Lopez insieme all'ex giocatore di baseball Alex Rodriguez e a musicisti (ma anche atleti e imprenditori) latinoamericani e non solo, come l’ex marito Marc Anthony.

L’artista ha dato l’annuncio a New York, durante una conferenza stampa, e lo ha fatto in lingua spagnola, prima, e in inglese poi:

Alex Roriguez e io, entrambi di New York, stiamo attivando tutte le nostre risorse e relazioni, nel mondo dell’intrattenimento, dello sport e dell’economia per raccogliere fondi a sostegno di Porto Rico e dei Caraibi. Stiamo lavorando giorno e notte per identificare quello che serve.

Anche lo scorso anno l’artista aveva portato avanti una raccolta fondi dopo la strage del nightclub di Orlando, che ha portato alla morte di una cinquantina di persone nella notte tra l'11 e il 12 giugno 2016. In quell’occasione lo aveva fatto, insieme all’attore, cantante e rapper Lin-Manuel Miranda, con la canzone “Love Make The World Go Round”, i cui ricavi sono stati destinati all’associazione benefica Proyecto Somos Orlando, gestita dalla comunità ispanica di Orlando e rivolta a persone affette da disturbi mentali.