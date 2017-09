Fabio Celenza ha pubblicato su YouTube un nuovo video in cui doppia i Rolling Stones, dopo quelli - ormai divenuti "cult" - in cui Mick Jagger e Keith Richards "parlavano" in dialetto. Nel video, stavolta, non compaiono solo il frontman della band e il chitarrista, ma anche Charlie Watts (e la sua batteria) e Ronnie Wood.

Il video è quello di un'intervista che la band di "(I can't get no) Satisfaction" aveva rilasciato nell'autunno dello scorso anno alle telecamere del programma televisivo "Today", trasmesso dalla NBC e condotto dal giornalista Matt Lauer, per parlare della mostra "Exhibitionism" (che era appena arrivata a New York, dopo aver debuttato a Londra).