L’autunno non ha ancora fatto in tempo a far cadere le sue foglie, che già fioccano album a tema natalizio. Come, per esempio, quello annunciato da Gwen Stefani, oppure quello dei Cheap Trick che il 20 ottobre per Big Machine Records pubblicheranno “Christmas Christmas”, supernatalizio a partire dal titolo.

L’album sarà composto da dodici brani, tre dei quali firmati dalla band di Rick Nielsen e Robin Zander, mentre gli altri sono classici del periodo. Dice il comunicato dell’etichetta discografica: “Con “Christmas Christmas” i Cheap Trick consegnano una slitta pieni di classici del rock’n’roll e le fiabe natalizie di Wizzard, Slade, Chuck Berry, Ramones e Kinks”.

Tracklist

1. “Merry Christmas Darlings” (Cheap Trick)

2. “I Wish It Could Be Christmas Every Day” (Wizzard)

3. “I Wish It Was Christmas Today” (Julian Casablancas)

4. “Merry Xmas Everybody” (Slade)

5. “Please Come Home For Christmas” (Eagles)

6. “Remember Christmas” (Harry Nilsson)

7. “Run Rudolph Run” (Chuck Berry)

8. “Father Christmas” (Kinks)

9. “Silent Night”

10. “Merry Christmas (I Don’t Want To Fight Tonight)” (Ramones)

11. “Our Father Of Life” (Cheap Trick)

12. “Christmas Christmas” (Cheap Trick)