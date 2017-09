E’ morto Eric Eycke che è stato il cantante dei punk metal statunitensi Corrosion of Conformity nel loro primo album “Eye fo an eye” pubblicato nel 1984. La causa della morte è ancora sconosciuta, ma viene riportato che Eycke era ricoverato in ospedale con diverse complicazioni di salute. Ne ha dato notizia la band che ha pubblicato sul sito ufficiale questo messaggio: “Siamo tristissimi nell’apprendere la notizia della morte dell’ex cantante dei Corrosion of Conformity Eric Eycke la cui energia è evidente nel nostro primo album “Eye for an eye”. Non ci pare vero”.

Eycke entrò nei Corrosion of Conformity nel 1983 prendendo il posto di Robert Stewart che rimase nella band per un solo mese e mezzo dopo avere sostituito il cantante e membro fondatore Benji Shelton. Venne licenziato dopo la pubblicazione del disco d'esordio l'anno seguente.

Ha dichiarato il chitarrista Woody Weatherman a IndyWeek: “Dal vivo faceva dei buoni spettacoli e questo è ciò che importa". Aggiunge il bassista Mike Dean: “Eric Eycke era il tipo di cantante che la gente voleva ascoltare a quei tempi. Era un tipo molto hardcore. Era difficile sentirlo. Di solito andava in giro e perdeva il microfono".

Fin dall'inizio, Eycke era in totale disaccordo con i suoi compagni su quanto riguardava i testi della band, disse: "Sembrava che fossi l'unico a divertirmi. Tutti gli altri erano dannatamente seri. Non sono contro l’essere politicizzati, l’avere una posizione o l’esprimere la propria opinione, ma allo stesso tempo, non mi prendo un'ulcera per questa merda”.