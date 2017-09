All’inizio di quest'anno l’ex Bauhaus Peter Murphy aveva annunciato una serie di 15 concerti (nel frattempo diventati 16) al Chapel di San Francisco nei quali avrebbe riproposto per intero la sua carriera solista, purtroppo un problema alle corde vocali ha fatto sì che l’inizio di questa ‘residency’ fosse rimandata al gennaio 2018.

Una bella notizia si aggiunge ora, per tre concerti – quelli dedicati al periodo Bauhaus, chiamati 'Mr. Moonlight' - sul palco con Murphy ci sarà anche il bassista e membro fondatore dei Bauhaus David J. Dice Murphy in un comunicato: “Annuncio con grande gioia che per i tre Mr. Moonlight Bauhaus show del 14, 15 e 16 febbraio, David J ha accettato il mio invito a parteciparvi. Durante il Bauhaus Mr Moonlight Tour del 2013, Emilio DiZefalo-China (mio bassista e violinista) mi fece notare quanto uniche sono le parti di basso di David, ora abbiamo David in persona a suonarle. Ovviamente sarà un grande piacere per me avere David al mio fianco in questi concerti".

Mentre David J ha dichiarato: "Sono molto felice di aver ricevuto il gentile invito di Peter a partecipare a questi spettacoli. Guardo avanti per riaccendere la tremula fiamma". Murphy ha inoltre pubblicato un video per rassicurare i fan sulle sue condizioni di salute, dice: “La mia gola sta bene. Posso cantare. I noduli che mi hanno rimosso sono stati mandati alla Rock’n Roll Hall of Fame per essere esposti”.