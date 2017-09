Esce il ‘best of’ di Mia Martini "La vita è così...", un triplo cd (Sony/BMG) con i successi della interprete scomparsa il 12 maggio 1995 all’età di 47 anni e alcune rarità. Oltre alla versione in cd è disponibile anche la versione doppio LP in pasta colorata.



Tracklist:



VERSIONE TRIPLO CD



CD 1 1. Piccolo uomo, 2. Quante volte, 3. E non finisce mica il cielo, 4. Agapimu, 5. Donna sola, 6. ...e stelle Stan piovendo, 7. Valsinha, 8. Al mondo, 9. Amore amore un corno!, 10. Ruba, 11. Fiore Di Melograno, 12. Ma quale amore, 13. Dire No, 14. Pequeno Hombre (Piccolo Uomo)



CD 2 1. Minuetto, 2. Io donna io persona, 3. Padre davvero...., 4. Inno, 5. Che vuoi che sia se t'ho aspettato tanto, 6. Mimì Sarà, 7. Eppure Stiamo Insieme, 8. Ti regalo un sorriso, 9. Altissimo Verissimo, 10. Voglio te, 11. Bambolina bambolina, 12. Tu t'en vas quand tu veux (Minuetto)



CD 3 1. Libera, 2. Stelle, 3. Donna con te, 4. Oltre La Collina...., 5. ...e ancora canto, 6. Lacrime di Marzo, 7. Per amarti, 8. Spaccami Il Cuore, 9. Grande Più Di lei, 10. Madre, 11. Se finisse qui, 12. Io Ti...., 13. Aiutami, 14. Freedom Is Today



VERSIONE DOPPIO LP IN PASTA COLORATA



LP 1 Side A 1. Piccolo uomo, 2. Libera, 3. Inno, 4. Io donna io persona,

LP 1 Side B 1. E non finisce mica il cielo, 2. Donna sola, 3. ...e stelle stan piovendo, 4. Agapimu



LP 2 Side A 1. Minuetto, 2. Per amarti, 3. Al mondo, 4. Padre davvero...

LP 2 Side B 1. Valsinha, 2. Donna Fatta Donna, 3. Quante volte, 4. ...e ancora canto