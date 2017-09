“Ogilala”, il nuovo album di Billy Corgan prodotto da Rick Rubin in uscita il prossimo 13 ottobre, è suonato quasi nella sua interezza dal musicista di Chicago accompagnato da un quartetto d’archi. L’eccezione è rappresentata dalla presenza nel disco del vecchio compagno negli Smashing Pumpkins, il chitarrista di origine orientale James Iha.

In una intervista rilasciata all’edizione statunitense di Rolling Stone Corgan rivela che Iha ha suonato in due canzoni dell’album. Iha e Corgan non lavoravano assieme dai tempi di “Machina II/The friends & enemies of modern music” degli Smashing Pumpkins nel 2001.

Dice Corgan a proposito di una possibile reunion degli Smashing Pumpkins: “Qualcosa si sta muovendo, ma finchè non è nero su bianco…Una cosa la voglio dire: se non suoneremo più una nota insieme, va bene. Sono più interessato al fatto che tra di noi ora ci sia la pace. Sono arrivato a un punto della vita in cui dove non ho fretta di arrivare a nulla. Se ci sarà, va bene. Se non ci sarà, va bene lo stesso”.

Corgan ha anche rivelato che la prima canzone di “Ogilala”, "Zowie", è un tributo a David Bowie: "La canzone è stata scritta quando è morto David e pensavo molto a lui. Sono stato fortunato ad aver lavorato un po’ con lui. Sono stato veramente colpito dalla sua morte”.