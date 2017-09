Le condizioni di salute di Salvador Sobral, il cantautore portoghese vincitore dell'ultima edizione dell'Eurovision Song Contest, si sarebbero aggravate. Così, almeno, riferiscono alcuni media portoghesi, secondo i quali Sobral - che lo scorso 18 settembre era stato portato in gravi condizioni all'ospedale di Santa Cruz en Carnaxide di Lisbona - sarebbe attualmente ricoverato in terapia intensiva.

Radiocomercial fa sapere che "secondo le informazioni rilasciate alla stampa dall'ospedale, l'artista ha subito un drenaggio di fluidi durante una visita di routine, ma è stato costretto a tornare in ospedale perché la sua salute è peggiorata".

Secondo TvMais, Sobral sarebbe stato costretto a ricoverarsi nuovamente dopo "essere stato dimesso dall'ospedale Santa Cruz di Carnaxide": "aveva trascorso tre giorni in quell'ospedale per scaricare i liquidi accumulati nel corpo a causa del suo problema cardiaco. Tuttavia, non sarebbe stato in grado di trascorrere molto tempo a casa ed è stato necessario un nuovo ricovero per essere costantemente monitorato".

Un'altra fonte, Cofina Media, smentisce in parte quanto riferito da Radiocomercial e TvMais. Citando le parole di una gola profonda vicina al cantautore, il sito fa sapere che, in realtà, "in questo momento tutto sta andando secondo i piani" e che Sobral corre ora "meno rischi perché è maggiormente controllato". Sempre secondo Cofina Media, il cantautore - che soffre di problemi cardiaci - sarebbe attualmente in attesa di un donatore compatibile per un trapianto.

Nessun post è stato pubblicato sui canali social ufficiali di Salvador Sobral. E non sono stati pubblicati messaggi neppure sui canali social della sorella, la cantautrice Luísa Sobral.