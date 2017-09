Da oggi è in edicola, al prezzo di 7,99 euro, il disco in vinile di "Storia di un minuto", l'album di debutto della Premiata Forneria Marconi, datato 1972. E' la prima uscita di una collana di DeAgostini Publishing che s'intitola "Prog Rock Italiano", e prevede la pubblicazione di 60 album che hanno fatto la storia del progressive tricolore, tutti in vinile da 180 grammi. Ogni uscita, a cadenza quindicinale (dal secondo numero i dischi costeranno 16,99 euro), sarà accompagnata da un fascicolo curato dal giornalista musicale Guido Bellachioma, esperto di progressive e curatore della rivista Prog Italia.

In concomitanza con l'inizio delle pubblicazioni di "Prog Rock Italiano" DeAgostini annuncia la nascita di DeAgostini Vinyl, la community italiana interamente dedicata al disco nero, che prende vita su Facebook e su Instagram con l'intento di diventare un punto di riferimento per tutti gli appassionati e i collezionisti di musica in vinile.

Ecco le prime 20 uscite della collana "Prog Rock Italiano":

1. PFM - Storia di un Minuto

2. Banco del Mutuo Soccorso - Banco del Mutuo Soccorso

3. Franco Battiato - Pollution

4. New Trolls - Concerto Grosso

5. Alan Sorrenti - Aria

6. Area - Arbeit Macht Frei

7. Le Orme - Felona e Sorona

8. Il Rovescio della Medaglia - Contaminazione

9. Napoli Centrale - Napoli Centrale

10. Osanna - L'Uomo

11. Perigeo - Azimut

12. Vari interpreti - 1979 Il concerto - Omaggio a Demetrio Stratos (2lp)

13. Formula 3 - Dies Irae

14. PFM - Live in USA

15. The Trip - Caronte

16. Claudio Rocchi - Volo Magico n.1

17. Arti & Mestieri - Tilt

18. Tony Esposito – Rosso Napoletano

19. Banco del Mutuo Soccorso - Darwin

20. Metamorfosi - Paradiso