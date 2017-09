Dopo 10 anni di carriera alle spalle e 3 dischi realizzati con i Pipers, Stefano De Stefano è An Early Bird, e si presenta a Rockol con questa cover degli Oasis.

Racconta Stefano/An Early Bird:

Considero i 10 anni con i Pipers una palestra importante: abbiamo speso tantissimo tempo a suonare in giro e collaborare con alcuni degli artisti che più amiamo. Ricordo perfettamente quando suonavo in giro e allo stesso tempo lavoravo come postino: un venerdì mattina ero a consegnare lettere e poche ore dopo su un volo per Northampton per suonare con i Turin Brakes! é stato un periodo della vita coraggioso, audace e fatto di scelte appassionate, mi è servito per mettere a fuoco cosa volessi fare nella vita e in che modo".

Il debutto live come solista è avvenuto lo scorso mese di febbraio a Milano, prima del duo australiano Sodastream. Sempre a Milano ha aperto il concerto degli americani Clap Your Hands Say Yeah in Milan. Sta lavorando al suo primo album. Ecco "Don't look back in anger"