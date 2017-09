F&P Group, organizzatore del concerto-evento all'Arena di Verona di Umberto Tozzi "40 anni che ti amo", rimandato per un episodio di appendicite acuta per il quale l'artista torinese è stato operato d'urgenza, ha prorogato al 27 ottobre il termine ultimo per chiedere il rimborso del biglietto per l'evento.

La società di live promoting guidata da Ferdinando Salzano ha fatto richiesta al Comune di Verona per recuperare il concerto sabato 14 ottobre, e attualmente è in attesa di risposta: i biglietti acquistati resteranno validi per la nuova data, che verrà comunicata non appena confermata.

Chi volesse richiedere il rimborso dei biglietti acquistati potrà farlo rivolgendosi ai punti vendita dove gli stessi sono stati acquistati.

Per coloro che hanno acquistato i biglietti online sul sito TicketOne o tramite call center con modalità "ritiro sul luogo dell’evento", il rimborso potrà essere richiesto scrivendo all’indirizzo email ecomm.customerservice@ticketone.it entro e non oltre il termine stabilito.

Per i tagliandi acquistati online sul sito TicketOne o tramite call center con modalità "spedizione tramite corriere espresso", il cliente dovrà spedire i biglietti, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, entro e non oltre mercoledì 27 settembre (farà fede la data del timbro postale) all’indirizzo: TicketOne S.p.A. – Via Vittor Pisani 19 – 20124 Milano (C.a. Divisione Commercio Elettronico).