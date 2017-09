La band di Dave Gahan e Martin Gore ha diffuso la versione di studio della propria rilettura di "Heroes", il classico di David Bowie originariamente inserito nell'omonimo album del 1977 con la quale i Depeche Mode stanno omaggiando dal vivo il Thin White Duke nel corso del loro "Global Spirit Tour".

L'iniziativa è stata presa per celebrare il quarantesimo anniversario dalla pubblicazione del brano sotto forma di singolo (che nella versione originale ebbe "V-2 Schneider" come lato B), che ricorrerà domani, sabato 23 settembre.

La clip che accompagna il brano è stata realizzata da Tim Saccenti, in passato già alla corte in veste di videomaker di - tra gli altri - Animal Collective, Run the Jewels, Squarepusher, Pharrell e Lana Del Rey.

"'Heroes' è la canzone più speciale che ci sia, per me, al momento", ha spiegato Gahan al New Musical Express: "Bowie è uno dei miei artisti preferiti fin da quando ero un ragazzino. Ho sempre come me i suoi dischi in tour e la nostra cover di 'Heroes' è un omaggio nei suoi confronti".