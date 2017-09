Se le misure anti-secondary ticketing riescono ad arginare le speculazioni sul mercato secondario online convenzionale - cioè quello ospitato da piattaforme come Seatwave, StubHub e Viagogo - i grandi eventi dal vivo in Italia pare stiano trovando una via alternativa al bagarinaggio online, che potrebbe passare dai siti di annunci come Kijiji, Bakeca.it e altri.

Ad aprire uno squarcio sul fenomeno è un articolo di Flavia Barsotti sull'edizione online del Tirreno. In occasione dello show a Lucca dei Rolling Stones, andato sold-out sul mercato primario a tempo record e atteso per domani, sabato 24 settembre, si stanno moltiplicando in Rete le offerte di biglietti a prezzi maggiorati quasi esponenzialmente. Qualche esempio: su Kijiji tre biglietti per le tribune sugli spalti superiori, in vendita sul mercato primario a 200 euro prevendita esclusa, vengono offerti a 1500 euro cadauno. Su Bakeka.it un altro utente offre un pacchetto di dieci biglietti per il prato a 450 euro l'uno, con un incremento di 300 euro rispetto al face value: la consegna, ovviamente, è a mano, e il pagamento in contanti. E non mancano neppure le offerte "tutto compreso": sui siti di annunci c'è chi propone due biglietti associati a tre notti in agriturismo con piscina, dal 23 al 25 settembre, tutto per mille euro. Mick Jagger e soci compresi.