Andrea Ferro, il cantante dei Lacuna Coil, ha parlato al ‘The Jay & Brodie show’ e ha annunciato un evento chiamato “Nothing stands in our way” che celebrerà i venti anni dall’uscita della prima incisione discografica della band milanese. Il concerto avrà luogo il 19 gennaio 2018 alla O2 Shepherd's Bush Empire di Londra. La serata sarà filmata e registrata per una successiva pubblicazione.

Ha detto Andrea: "Quel giorno ci vogliamo celebrare. Abbiamo inciso una canzone intitolata “1.19” (presente nell’album del 2001 “Unleashed memories”) e non abbiamo mai rivelato il perché di quel titolo. Spesso i fan ci chiedono il significato di quel titolo. Non lo abbiamo mai rivelato perché volevamo mantenere il mistero. Così abbiamo deciso di celebrare il ventesimo anniversario dalla nostra prima uscita il 19 gennaio a Londra con uno spettacolo speciale al Shepherd's Bush Empire. Chiaramente ci saranno un sacco di sorprese. Sarà un set dove ripercorreremo tutta la nostra carriera con canzoni che non abbiamo mai suonato prima, canzoni suonate in modo diverso e molte altre sorprese che presto annunceremo. Sarà un evento molto speciale. Lo filmeremo per farne un DVD. Sarà una festa molto divertente per festeggiare tutti questi anni”.

E’ stato chiesto a Ferro perché è stata scelta proprio Londra per festeggiare questo anniversario, ecco la risposta: “Londra per noi è sempre stata una sorta di seconda casa. E’ stato uno dei primi posti in cui la nostra musica è stata apprezzata e i fan lì sono ottimi. E’ facile da raggiungere da tutta Europa e anche da chi arriva dall’America. E’ lontano ma non è così lontano rispetto ad altri posti. Così abbiamo pensato che fosse una buona idea farlo lì. E’ una città simbolo per noi e ci piace suonare a Londra. Tutti i live che facciamo a Londra sono sempre tra i migliori del tour, così abbiamo deciso di farlo lì. Forse in futuro faremo qualcosa anche in Italia o da qualche altra parte, ma la festa principale sarà quella di Londra".

Il frontman dei Lacuna Coil ha anche dichiarato che nel corso del concerto londinese non saranno presentate canzoni nuove: “Quando dico che faremo canzoni che non abbiamo mai suonato prima, mi riferisco a canzoni del passato che per un motivo o per l’altro non abbiamo mai portato in concerto”.