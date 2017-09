Coez ha annunciato una nuova data del tour in supporto a "Faccio un casino", il suo ultimo album in studio. È una data un po' più speciale delle altre: per la prima volta in carriera il rapper campano (ma romano d'adozione) si esibirà al PalaLottomatica di Roma.

Coez suonerà sul palco del palasport della Capitale sabato 3 febbraio 2018. I biglietti sono già in vendita su TicketOne: 28,75 euro (più diritti di prevendita ed eventuali commissioni addizionali) per il parterre in piedi, per il primo anello numerato e per il secondo anello numerato, 23 euro (+d.p.) per il terzo anello numerato).

La carriera di Coez, attivo dai primi anni 2000, ha conosciuto una svolta nel 2013 grazie all'album "Non erano fiori", uscito per Carosello Records e prodotto da Riccardo Sinigallia, caratterizzato da un suono più "pop" rispetto ai precedenti: direzione che il rapper ha continuato a percorrere anche con il successivo "Niente che non va", del 2015. Con "Faccio un casino", uscito lo scorso maggio (qui la nostra recensione), Coez è tornato invece ad autoprodursi.