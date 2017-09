Il 15 novembre 1977 usciva una delle colonne sonore più famose della storia della musica e del cinema: quella del "Saturday Night Fever", da noi conosciuto come "La febbre del sabato sera". La colonna sonora del film (che raccontva le gesta di John Travolta nei panni di Tony Manero), fu curata dai fratelli Gibbs e viene considerata come il riconoscimento del fenomeno della disco music. Avrebbe venduto oltre 20 milioni di copie.

Dopo la celebrazione della Recording Academy a ridosso dei Grammy Awards, lo scorso febbraio, arriva un festeggiamento discografico, sotto forma di ristampa espansa. La nuova versione uscirà per Universal il 17 nobembre, e rimasterizzata e ampliata nei formati: 2CD e Boxset Super Deluxe (2CD/2LP/Bluray).

Questo il contenuto del Boxset:

2CD: album rimasterizzato + 4 nuovi mix di Serban Ghenea

2LP: album rimasterizzato su Vinile 180g e confezionato in buste apribili che replicano l’artwork originale.

Bluray: il film restaurato in 4K (Director’s Cut e Theatrical Version), oltre a contenuti bonus.

Libro di 24 pagine con annotazioni inedite di Barry Gibb, del supervisore e produttore musicale Bill Oakes, del regista John Badham e di David Shire, compositore delle parti strumentali del film.

Foto dei Bee Gees e frame del film, 5 stampe artistiche, la locandina della pellicola ed un “tappetino” per giradischi.

Ecco la tracklist completa.

CD 1

1. Stayin' Alive (Bee Gees)

2. How Deep Is Your Love (Bee Gees)

3. Night Fever (Bee Gees)

4. More Than a Woman (Bee Gees)

5. If I Can't Have You (Yvonne Elliman)

6. A Fifth of Beethoven (Walter Murphy)

7. More Than a Woman (Tavares)

8. Manhattan Skyline (David Shire)

9. Calypso Breakdown (Ralph MacDonald)

10. Night on Disco Mountain (David Shire)

11. Open Sesame (Kool & the Gang)

12. Jive Talkin' (Bee Gees)

13. You Should Be Dancing (Bee Gees)

14. Boogie Shoes (KC and the Sunshine Band)

15. Salsation (David Shire)

16. K-Jee (MFSB)

17. Disco Inferno (The Trammps)

CD 2

The Serban Ghenea Mixes

1. Stayin' Alive

2. Night Fever

3. How Deep Is Your Love

4. You Should Be Dancing

Bluray

Saturday Night Fever 40th Anniversary Director’s Cut by John Badham

[4K-restored under supervision of director John Badham)

Saturday Night Fever Theatrical Version [4K-restored under supervision of director John Badham)

- Audio Commentary by director John Badham [Theatrical Version Only)

- '70s Discopedia [Theatrical Version Only)

- Catching the Fever

- Back to Bay Ridge

- Dance Like Travolta with John Cassese

- Fever Challenge!

- Deleted Scenes