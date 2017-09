La band di Dave Grohl ha fatto l'inevitabile passaggio a Carpool Karaoke, la popolarissima rubrica del "Late Late Show with James Corden" per la televisione americana CBS.

Come ricorderete, il conduttore prende degli artisti, li mette in macchina, li porta in giro per Los Angeles e li fa cantare: è diventato uno format replicato e copiato in tutto il mondo (anche in Italia) ed acquistato pure dalla Apple, che ne ha prodotto alcune puntate in esclusiva per gli abbonati di Apple Music.

I Foo Fighters, che sono passati a promuovere il loro album "Concrete and gold", hanno fatto i Foo Fighters: ovvero hanno fatto di tutto per rendere rock 'n' roll e unico il loro passaggio in auto. Hanno cantato brani vecchi e nuovo, e poi hanno attirato James Corden in un negozio di strumenti, finendo per riproporre il mash-up tra Nirvana e Rick Astley cantato dal vivo qualche giorno fa.

Ecco il video completo: