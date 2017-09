Gli Iron Maiden annunciano per il prossimo 17 novembre l'uscita del nuovo album "Book of Souls: Live Chapter", una raccolta di tutti i concerti del tuor di "Book of Souls" del 2016-2017, l'ultimo della band britannica. Il disco sarà composta da 15 tracce, di cui sei del più recente album della band, "The Book of Souls" - compresa una versione di "Powerslave" registrata il 26 luglio 2016 in piazza Unità a Trieste. Le restanti ripercorrono un po' tutta la lunga carriera del gruppo.

"Abbiamo passato un sacco di tempo a lavorare su questo progetto, perché volevo che si avvicinasse il più possibile all'esperienza del live e che potesse rappresentare i nostri fan dalle più diverse parti del mondo", ha raccontato il bassista Steve Harris. La raccolta include anche un film-concerto, che però sembra verrà proposto come streaming o come download, e non su un supporto fisico.

Il prossimo 27 ottobre uscirà anche la ristampa completa in vinile di tutta la discografia solista (sei album) del cantante degli Iron Maiden Bruce Dickinson.

La tracklist completa:

1. If Eternity Should Fail

2. Speed of Light

3. Wrathchild

4. Children of the Damned

5. Death or Glory

6. The Red and the Black

7. The Trooper

8. Powerslave

9. The Great Unknown

10. The Book of Souls

11. Fear of the Dark

12. Iron Maiden

13. Number of the Beast

14. Blood Brothers

15. Wasted Years