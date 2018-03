Il principe Harry è prossimo alle nozze, uno degli eventi più importanti dell'anno, non solo per la famiglia reale. In occasione della sua unione in matrimonio con Meghan Markle, il prossimo 19 maggio, Henry del Galles potrebbe avere tra i suoi ospiti anche alcune figure del mondo della musica, pronte ad esibirsi per gli sposi. I più vociferati sono il rosso cantautore Ed Sheeran e, da oltreoceano, le Spice Girls, che da tempo stuzzicano i fan su una possibile reunion dell'ormai ex band al femminile. Ma allontanandoci un attimo dal grande avvenimento della monarchia britannica, il principe ha, su tutte, una sola band nel cuore: i Foo Fighters (Dave Grohl ha fatto sapere di essersi tenuto libero per il giorno del matrimonio, non si sa mai), l'unico gruppo con il quale Harry è anche in felici rapporti di amicizia. Anche per questo, forse, il batterista della rock band di Seattle Taylor Hawkins non si sarebbe aspettato un bello schiaffo di faccia proprio da lui. L’alter ego biondo di Dave Grohl ha raccontato l’aneddoto alla BBC: “Ci stavamo preparando a salire sul palco ed ero stanco e provato dal jetlag. Così lui mi ha semplicemente…(e mima un sonoro schiaffo)”.

L’idea del principe sembra che sia stata dunque quella di risvegliare il batterista e aiutarlo ad affrontare al meglio il prossimo show. “Ero tipo: ‘Cos’era?’. È stato grande, è stato divertente. Ho accolto lo schiaffo con orgoglio. È un tipo a posto. Che ragazzo. È come Paul McCartney, una volta che hai fatto breccia tra i Reali, o come la faccenda dei Beatles. Capisci che vogliono solo uscire tra ragazzi, come facciamo noi”, racconta Hawkins. A contenere il suo entusiamo è il frontman dei Foo Fighters: “(Il principe Harry) è anche un militare, non è qualcuno dal quale vorrei essere schiaffeggiato”.

Il principe Harry non ha riservato soltanto schiaffi ai Foos, negli anni. Pare, infatti, stando a quanto raccontato dal frontman Dave Grohl, che il reale sia stato la prima persona a fargli visita in ospedale dopo che si era rotto una gamba durante un concerto a Gothenburg, in Svezia, nel giugno 2015. Non solo, per l'occasione Harry gli aveva anche portato un cuscino per appoggiarci l’iPad.