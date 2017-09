La band capitanata da Keith Flint pubblicherà un nuovo album nel corso del prossimo anno: a rivelarlo è stato lo stesso gruppo per mezzo di un post apparso sul proprio canale Facebook ufficiale.

Music Business Worldwide, inoltre, riferisce di un nuovo contratto discografico stretto tra i Prodigy e la BMG.

Il disco, del quale ancora non si conoscono dettagli come titolo e tracklist, verrà pubblicato dall'etichetta di proprietà del gruppo, la Take Me To The Hospital, in collaborazione con il colosso discografico controllato da Bertelsmann. Il lavoro di inediti verrà anticipato da un singolo inedito che verrà distribuito presso il pubblico già prima della fine dell'anno. "Siamo felicissimi di avere l'opportunità di pubblicare quello che senza dubbio sarà uno degli album più importanti del 2018", ha dichiarato il presidente di BMG UK Korda Marshall.

L'ultimo album di studio dei Prodigy, "The Day Is My Enemy", è stato pubblicato nel 2015, e ha raggiunto la vetta delle classifiche di vendita in Gran Bretagna.