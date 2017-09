La dirigenza del Manchester United potrebbe chiedere ai propri tifosi di smettere di cantare un coro dedicato all'attaccante della formazione guidata da José Mourinho Romelu Lukaku. La ragione? La reiterazione di uno stereotipo razzista secondo il quale i maschi di etnie originarie dell'Africa subsahariana sarebbero superdotati.

L'attaccante belga di origini congolesi sta facendo segnare ottime prestazioni sui campi da gioco, tanto da convincere i supporter mancuniani a dedicargli un coro che recita "Romelu Lukaku / He’s our Belgium scoring genius / He’s got a 24inch penis / Scoring all the goals / bellend to his toes" ("Romelu Lukaku / è il nostro bomber belga / ha un pene da 60 centimetri / segna tutti i gol / con la cappella sulle dita dei piedi").

La melodia usata dalla curva per confezionare il proprio omaggio al giocatore è basata su "Made of Stone", brano inserito dagli Stone Roses nel proprio omonimo album di debutto del 1989:

In particolare, la sostituzione nel testo è stata operata ai "danni" dei versi presenti nel ritornello "Sometimes I fantasize / When the streets are cold and lonely / And the cars they burn below me / Don't these times fill your eyes / When the streets are cold and lonely / And the cars, they burn below me / Are you all alone? / Is anybody home?".

L'associazione antidiscriminazione Kick It Out ha chiesto alla società di far cessare il coro, di chiara matrice razzista: lo United, che in caso di reiterazione della manifestazione potrebbe essere multata per il comportamento discriminatorio dei suoi tifosi, ha fatto sapere al Guardian di lavorare a stretto contatto con Kick It Out perché la tifoseria cambi musica.