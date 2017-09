Assente la panorama discografico dal 2015, anno di pubblicazione di "Shockwave Supernova", l'asso delle sei corde si sta preparando a consegnare ai negozi un nuovo album di inediti in studio: "What Happens Next" - questo il titolo del disco - ha visto Joe Satriani collaborare con Glenn Hughes, già in forze nei Deep Purple e al fianco di Joe Bonamassa e Jason Bonham nei riuniti Black Country Communion, e Chad Smith, batterista dei Red Hot Chili Peppers già suo compagno di band nei Chickenfoot.

Il disco sarà reso disponibile a partire dal prossimo 12 gennaio. Ecco, di seguito, la tracklist:

“Energy”

“Catbot”

“Thunder High on the Mountain”

“Cherry Blossoms”

“Righteous”

“Smooth Soul”

“Headrush”

“Looper”

“What Happens Next”

“Super Funky Badass”

“Invisible”

“Forever And Ever”

Nel 2018 l'artista sarà impegnato in una nuova branca americana del G3 tour in compagnia di John Petrucci dei Dream Theater e Phil Collen dei Def Leppard che prenderà il via il prossimo 11 gennaio da Seattle.