Morrissey è uno che non le manda a dire ed i suoi giudizi ignorano del tutto il significato della parola sfumatura. Quindi la notizia dell’apertura di un account sul social network Twitter - @officialmoz - ha destato parecchia curiosità.

Il primo messaggio postato dell’ex frontman degli Smiths a prima vista parrebbe essere del tutto innocuo: “Ho passato la giornata a letto…”, questo il testo. In realtà sono in molti a pensare che l’innocuo “Spent the day in bed” possa essere il titolo del primo singolo del nuovo album del musicista inglese intitolato “Low in high school” (la cui copertina ha già alimentato polemiche) in uscita il 17 novembre.