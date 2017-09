L'ultima pubblicazione di John Fogerty è del 2015: "Fortunate son: my life, my music". Si trattava di un libro, l'autobiografia in cui racconta la sua carriera, dai Creedence Clearwater Revival alla travagliata fase solista. Quanto alla musica: il 72enne rocker non pubblica dischi dal 2013, anno in cui uscì "Wrote A Song For Everyone", raccolta di duetti con Foo Fighters e Bob Seger, tra gli altri.

Fogerty non ha intenzione di fermarsi: ha firmato un nuovo contratto a lungo termine con la BMG. La prima uscita sarà la ristampa di "Blue Moon Swamp", che 20 anni fa gli fece vincere un Grammy come "Best rock album": è prevista per il 17 novembre. A seguire, la BMG curerà il catalogo solista: "Centerfield", "Eye of the Zombie" "Deju Vu (All Over Again)", nonché una nuova raccolta. Ma soprattutto Fogerty pubblicherà un nuovo disco di studio entro il 2018.

Ha dichiarato il cantante