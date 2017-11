“Considero i 10 anni con i Pipers una palestra emotivamente intensa: sono gli anni in cui ho suonato al fianco di The Charlatans, Turin Brakes, Ocean Colour Scene, Starsailor, Ian Brown e ancora Jack Savoretti, Rachel Sermanni, Joshua Radin… siamo riusciti perfino ad attirare l’attenzione di NME, Virgin Radio, Rai, MTV e XFM. Mi sono serviti per mettere a fuoco cosa volessi fare da grande e come volessi farlo.” Così Stefano De Stefano ha spiegato le ali e dato vita a An Early Bird con l’intento di scrivere canzoni per persone dal cuore audace e capaci di andare oltre la monotonia quotidiana di hype fragili e con poca sostanza. Le sessioni di registrazione sono previste per l’autunno 2017. Nelle nostre sessions Carlomaria ci regala “Till Dawn”.

“I percorsi artistici si basano sulle connessioni e sono stato fortunato a presentarmi su quella gondola: lì ho conosciuto Andrea Liuzza che mi ha fatto ripetere il brano sono una volta e dopo un po' canticchiava il pezzo. Ci siamo piaciuti a pelle e con lui e Alberto di Dimora Records lavorerò al primo disco di An Early Bird.”

“...In my mouth been keeping a few words

till dawn they won’t resound

to the ground been keeping my feet

till dawn to make it count...”

(Till Dawn – An Early Bird)