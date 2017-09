Lo scorso 14 settembre in concerto al Vasateatern di Stoccolma (Svezia) i Foo Fighters, dopo avere regalato per la prima volta dal vivo l’esecuzione di “The line” – canzone inclusa nel loro ultimo album “Concrete and gold” – hanno chiuso il set proponendo la cover di “Let there be rock” degli AC/DC dopo avere chiamato sul palco per dar loro manforte Pelle Almqvist, la voce dei punkers svedesi Hives.

Chiamando Pelle sul palco Dave Grohl ha detto al pubblico (rivelando che una volta a Halloween si è vestito come lui): "Questo è per dire quanto ami questa persona e la sua band. Questa persona è di questa città ed è bello ritrovarsi con lui. E’ passato tanto tempo. Ho pensato che stasera sarebbe stata una buona idea fare una canzone insieme. Una che non abbiamo mai suonato insieme, ma credo che sia perfetta per questo show. Ho sempre voluto cantare questa canzone”.

E dopo aver accennato alla intro di "Stairway to Heaven" dei Led Zeppelin la band, con l'ausilio di Pelle, si è lanciata nella cover di “Let there be rock” degli AC/DC. La canzone della band australiana era già stata proposta dai Foo Fighters qualche giorno prima durante il programma della BBC ‘Live lounge’.

Questa la scaletta del concerto tenuto a Stoccolma dai Foo Fighters:

1. Monkey Wrench

2. Learn to Fly

3. White Limo

4. Arlandria

5. La Dee Da

6. The Pretender

7. Big Me

8. Run

9. My Hero

10. Cold Day in the Sun

11. Congregation

12. Walk

13. The Line

14. These Days

15. Rope

16. The Sky Is a Neighborhood

17. Sunday Rain

18. All My Life

19. Dirty Water

20. Times Like These

21. Breakout

22. Best of You

23. Let There Be Rock