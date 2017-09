Rockol è stato premiato con una Targa Mei Musicletter come miglior sito di informazione musicale 2017: il riconoscimento è stato assegnato oggi dagli organizzatori della manifestazione presso la sala Bigari del Comune di Faenza in occasione dell'annuale Meeting degli Indipendenti, che terminerà domani, domenica primo ottobre. Contestualmente sono stati assegnati anche il premio per il "miglior blog musicale 2017" (andato a L’ultima Thule di Federico Guglielmi) e "miglior ufficio stampa musicale 2017" (assegnato a Big Time di Claudia Felici e Fabio Tiriemmi). La giuria della quinta edizione della Targa Mei Musicletter, presieduta da Luca D’Ambrosio (Musicletter.it) e coordinata da Giordano Sangiorgi (Mei), quest’anno è stata composta da tutti gli iscritti al Forum del giornalismo musicale 2017, diretto da Enrico Deregibus.

Sempre nella giornata di oggi, a Faenza, Rockol ha ritirato il premio speciale come "sito musicale più influente d'Italia": istituito dal MEI in collaborazione con il Forum del Giornalismo Musicale e MusicaBuzz, il riconoscimento è assegnato basandosi sui dati estratti dalle Classifiche pubblicate su MusicaBuzz tra giugno 2016 e giugno 2017. "Rockol è da anni un punto di riferimento nell’informazione musicale italiana, e negli anni si è costruito autorevolezza non solo per la qualità dei contenuti, ma anche per la popolarità dei suoi articoli", hanno spiegato gli organizzatori, "essendo tra le prime testate giornalistiche ad essere presente su più piattaforme con linguaggi differenti".