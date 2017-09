Potremmo parlare di "Italian connection": dopo una vita passata con i Jet (vi ricordate "Are you gonna be my girl?", hit del 2003), Nic Cester riparte da solista nel nostro paese. Recentemente ha collaborato conn Bloody Beetroots per una canzone, "My name is thunder", ma soprattutto da qualche mese gira con una band di musicisti italiani, The Milano Elettrica - e nella città lombarda ha inciso il suo primo disco. Tra i musicisti che lo accompagnano ci sono Sergio Carnevale (Bluvertigo) e Adriano Viterbini (Bud Spencer Blues Explosion) e Daniel Peltz (che è brasiliano, ma i suoi Selton sono di base a Milano).

Potreste già averli visti: a luglio hanno aperto le date dei Kasabian e a settembre quelle di Paul Weller: due nomi che ben rappresentao il rock classico a cui si ispira Cester.

Proprio nel backstae di una di queste date, quella del 23 Luglio al Lucca Summer Festival di supporto ai Kasabian, Nic Cester & The Milano Elettrica ha girato questo video #NoFilter per Rockol: la canzone si intitola "Little things".