La passione di Jack White per il vinile è cosa nota e risaputa, parimenti nota è la sua passione per il blues. Quindi non stupisce affatto l'annuncio del deus ex machina degli White Stripes che la sua etichetta, la Third Man Records, ha in serbo di pubblicare (in collaborazione con Universal) la ristampa in vinile dei classici del catalogo della storica Chess Records.

I primi tre singoli in vinile da 7" che hanno già raggiunto il mercato sono: “Mannish boy”/“Young fashioned ways”, “She’s all right”/“Sad, sad day” e “Rollin’ stone”/“Walking blues”, tutti del leggendario bluesman Muddy Waters.

L’operazione è benemerita e ci si augura che in futuro la Third Man Records possa ristampare in vinile non solo questi ma anche altri brani di Muddy Waters, oltre a quelli dei pesi massimi della Chess come Chuck Berry, Willie Dixon o Howlin’ Wolf, giusto per citare i più famosi.