Lana Del Rey, Elvis Costello, Sting, Philip Glass e Feist sono i primi nomi confermati per un concerto-tributo a Leonard Cohen che si terrà in occasione dell'anniversario della scomparsa del leggendario cantautore canadese.

Confermati anche Wesley Schultz e Jeremiah Fraites dei Lumineers, k.d. lang e Damien Rice, ma altri nomi si aggiungeranno al cast di "Tower of Song: A Memorial Tribute to Leonard Cohen" fissato al Bell Center di MOntreal per il 6 novembre, vigilia della morte di Cohen, avvenuta a Los Angeles il 7 novembre del 2016.

Adam Cohen, il figlio di Leonard, ha detto:

"Prima di morire mio padre mi ha lasciato un elenco di istruzioni. 'Mettimi in una cassa di legno di pino vicino a mia madre e a mio padre. Organizza un piccolo memorial per amici e parenti a Los Angeles. E se vuoi organizzare un evento pubblico, che sia a Montreal'. Questo concerto sarà il completamento dei doveri che mio padre mi ha chiesto di assumermi.

L'organizzazione dell'evento sarà supervisionata da Hal Winner, il ricavato sarà devoluto al Canada Council for the Arts, al Council of Arts and Letters of Quebec e al Montreal Arts Council. I biglietti saranno in vendita dal 23 settembre su evenko.ca.

Tre giorni dopo il tributo "Tower of songs" il Montreal Museum aprirà una mostra dedicata al cantautore: "Leonard Cohen: A Crack in Everything".