“Sticky Fingers: Live At The Fonda Theatre 2015” è la prossima uscita della serie di pubblicazioni "From the vault" della band britannica. Uscirà il 29 settembre per Eagle Rock in più formati: DVD+CD, Blu-ray+CD, DVD+3LP e digitale (in chiusura, la tracklist).

Il concerto è stato filmato in occasione di un "secret gig" tenuto dagli Stones il 20 maggio del 20151 al Fonda Theatre di Los Angeles, e documenta la prima e unica volta in cui Mick Jagger e i suoi hanno suonato dal vivo per intero l'album "Sticky fingers".

Ad anticipare l'uscita è stato postato su YouTube un video di 7 minuti e 7 secondi di "Brown sugar", che potete vedere qui di seguito.

The Rolling Stones, “Sticky Fingers Live at the Fonda Theatre” track listing:

“Start Me Up”

“When the Whip Comes Down”

“All Down the Line”

“Sway”

“Dead Flowers”

“Wild Horses”

“Sister Morphine”

“You Gotta Move”

“Bitch”

“Can’t You Hear Me Knocking”

“I Got the Blues”

“Moonlight Mile”

“Brown Sugar”

“Rock Me Baby”

“Jumpin’ Jack Flash”

“I Can’t Turn You Loose”

I Rolling Stones suoneranno a Lucca il prossimo 23 settembre.