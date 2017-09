Non c'era da scommettere sulla presenza di Neil Young sul palco del Farm Aid 2018, anche se lui è fra i fondatori dell'ormai storica iniziativa che data dal 1985, e da allora non aveva mancato un'edizione.

E invece non solo Neil Young c'era anche quest'anno, ma ha anche offerto un'esibizione di 45 minuti intensi ed energici, ascompagnato dai Promise of the Real, che sono la sua band dal 2014 (e li aveva conosciuti proprio quell'anno al Farm Aid).

La setlist è stata interamente composta da classici del repertorio del cantautore canadese, che ha introdotto il suo concerto ringraziando il pubblico e definendo i contadini "gli eroi dell'America contemporanea"

Eccola qui di seguito:

"Fuckin' Up"

"Cortez the Killer"

"Cinnamon Girl"

"Human Highway"

"Heart of Gold"

"Comes a Time"

"Like a Hurricane"

"Rockin' in the Free World"

e qui qualche video girato dal pubblico:





Fra gli altri partecipanti al Farm AId 2017, oltre a Sheryl Crow, della quale potete vedere qui sotto un riassunto dell'esibizione,

vanno ricordati Dave Matthews, Willie Nelson e John Mellencamp. La manifestazione si è tenuta sabato 16 settembre al KeyBank Pavilion di Burgettstown, in Pennsylvania.