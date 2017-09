Girellando per YouTube si incontrano cose curiose e buffe. Oggi, essendo domenica, vi invitiamo ad ascoltare alcune canzoni molto famose come non le avete mai sentite prima. Alcune fanno solo ridere, altre non sono poi così disprezzabili. Buon divertimento!

Ozzy Osbourne, "Over the mountain" (versione ska)



Queen, "Bohemian rhapsody" (versione reggae)



Pantera, "Walk" (versione reggae)



Metallica, "Enter sandman" (versione smooth jazz)



Rammstein, "Du hast" (versione bossanova)



Doors, "People are strange" (versione reggae)



Nirvana, "Smells like teen spirit" (versione reggae)



Bob Marley, "Is this love" (versione metal)



Katy Perry, "Wide awake" (versione metal)



Shakira, "Hips don't lie" (versione metal)



Celine Dion, "My heart will go on (Titanic)" (versione death metal)



John Travolta e Olivia Newton John, "You're the one that I want (Grease)" (versione death metal)



Julie Andrews e Dick Van Dyke, "Supercalifragilisticexpialidocious (Mary Poppins" (versione death metal)