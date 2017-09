La prima italiana del progetto Blue Man Group sarà ospitata dal Teatro degli Arcimboldi di Milano il prossimo 8 novembre. I tre artisti dalla pelle blu, che hanno alle loro spalle venticinque anni di carriera (e produzioni stabili a New York, Boston, Chicago, Las Vegas, Orlando e Berlino), presenteranno per la prima volta al pubblico italiano il loro spettacolo: un mix di ironia, sarcasmo, arte, musica, teatro, poesia, tecnologia d'avanguardia e colore.

Al Teatro degli Arcimboldi di Milano il Blue Man Group resterà fino al 19 novembre (i biglietti sono in prevendita su Ticketone.it). Poi si sposterà al Teatro Politeama Rossetti di Trieste, dove andrà in scena dal 22 al 26 novembre.

Qui sotto vi proponiamo alcune foto e qualche video per farvi un'idea del progetto, nato a New York negli anni '80 dall'incontro tra Matt Goldman, Phil Stanton e Chris Wink, che lo scorso luglio è anche entrato a far parte della famiglia del Cirque du Soleil.