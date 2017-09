E’ morto all’età di 91 anni l’attore Harry Dean Stanton. Non era una stella di prima grandezza del cinema statunitense, ma piuttosto uno di quegli attori definiti caratteristi – tra l’altro molto legato al cinema indipendente - fondamentali per la buona riuscita di un film. Il ruolo per cui ebbe maggiore successo fu quello, indimenticabile, di Travis nel film del 1984 “Paris Texas” di Wim Wenders, ma recitò anche in “Nick mano fredda” (1967), “Pat Garrett & Billy the Kid (1973), “Il padrino parte seconda” (1974), “Renaldo and Clara” di Bob Dylan nel 1978, “Alien” (1979), “1997: Fuga da New York” (1981), “Cuore selvaggio” (1990), “Il miglio verde” (1999) e “This must be the place” di Paolo Sorrentino nel 2011.

Oltre che attore fu anche cantante, una volta al proposito ebbe a dire: “Ho dovuto decidere se fare l’attore oppure il cantante. Cantavo sempre”. A seguire riportiamo alcune sue interpretazioni dietro al microfono.