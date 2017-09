Il 12 giugno 2015 durante un concerto dei Foo Fighters a Goteborg (Svezia) Dave Grohl si ruppe una gamba, evento che non bastò a fermare, se non solo per un poco, il tour dei Foos che ripartì con il frontman della band statunitense seduto su quello che poi è passato alla storia come il ‘trono di chitarre’.

A poco più di due anni di distanza da quel concerto Dave Grohl ha incontrato e abbracciato il medico svedese che gli portò il primo soccorso sul palco.

In una recente intervista Grohl ha rivelato che Paul McCartney è stato fondamentale per il suo pieno recupero: "Lui e la sua famiglia hanno praticamente organizzato la parte chirurgica a Londra dopo che mi sono rotto la gamba. Ne sono ancora colpito. Non avrei mai suonato se non fosse stato per Paul McCartney, perché ho imparato a suonare la chitarra con le canzoni dei Beatles."