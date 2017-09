Vi abbiamo parlato pochi giorni fa di un interessante programma della BBC, "Live Lounge".

Adesso scopriamo che le esibizioni degli artisti non avvengono solo nello studio radiofonico della BBC, ma che il programma prevede anche di giocare "in trasferta": come ha fatto con Miley Cyrus, che ha filmato la sua partecipazione da casa, da Malibu, dall'esterno del suo Rainbow Land Studio.

Per l'occasione, prima di proporre l'obbligatoria cover (scegliendo “The First Time Ever I Saw Your Face" di Roberta Flack), Miley ha ripescato due sue canzoni del periodo "Hannah Montana": una del 2009, "Party in the USA", e una del 2007, See you again". Tutta l'esibizione è stata decisamente caratterizzata da sonorità country&western, e Miley, come al solito, ha cantato benissimo.

Ecco di seguito i video dei tre brani.