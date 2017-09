Il 24enne cantante irlandese Niall Horan in una intervista con la BBC ha ricordato gli esordi con gli One Direction. La band dopo essersi rivelata con il terzo posto finale nella edizione 2010 di X Factor in Gran Bretagna e aver pubblicato nel settembre 2011 il primo singolo "What makes you beautiful" giunse all'inevitabile esordio dal vivo al Watford Colosseum di Londra il 18 dicembre 2011.

Horan a proposito di quella esibizione dice che è stata la peggiore serata della sua vita: “Non voglio più parlare di quel concerto. La peggiore serata della mia vita. Il peggiore show degli One Direction. Ci siamo sempre rifiutati di parlarne. Fu un disastro. Eravamo uno scherzo. E’ stato il nostro primo concerto, non sapevamo quello che stava accadendo”.

Horan ha pubblicato ieri “Too much to ask”, brano incluso in “Flicker” l’album in uscita il prossimo 20 ottobre che segna l’esordio solista dell’ex One Direction. “Too much to ask” è il terzo singolo dopo “This town” e “Slow hands”.