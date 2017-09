Nuova canzone da "Wonderful Wonderful", il nuovo album della band guidata da Brandon Flowers, in uscita il prossimo 22 settembre. "Some kind of love" arriva dopo il primo singolo "The Man", "Run for cover" e dopo la title-track

"Some kind of love" vede nei crediti niente meno che Brian Eno: la canzone è infatti basata su "An Ending (Ascent)” , brano del musicista e produttore inglese, originariamente comparsa in "Apollo: Atmospheres and Soundtracks" del 1983.

Questa la tracklist del disco:

01. Wonderful Wonderful

02. The Man

03. Rut

04. Life to Come

05. Run for Cover

06. Tyson vs. Douglas

07. Some Kind of Love

08. Out of My Mind

09. The Calling

10. Have All the Songs Been Written

11. Money On Straight

12. The Man (Jacques Lu Cont Remix)

13. The Man (Duke Dumont Remix)