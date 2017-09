Dopo il concerto dello scorso luglio, nuova data italiana per gli Evanescence, a supporto del nuovo album "Synthesis", di cui vi abbiamo già parlato circa un mese fa. Il gruppo di Amy Lee si esibirà il 19 marzo prossimo agli Arcimboldi di Milano, con uno show orchestrale, in linea con il quarto album della carriera, in cui vengono rielaborati in questa formula brani tratti dal loro catalogo.

I biglietti saranno disponibili in prevendita a partire dalle ore 10:00 di giovedì 21 settembre 2017 per gli iscritti a Vivo Club, e su Ticketone.it dalle ore 10.00 di venerdì 22 settembre 2017 e in tutti i punti vendita Ticketone e nelle prevendite autorizzate dalle ore 10.00 di lunedì 25 settembre 2017. Sono disponibili anche pacchetti VIP speciali con meet and greet e foto con la band.